Экс-форвард «Ювентуса» и сборной Италии приговорён к 3,5 года тюрьмы

Бывший форвард туринского «Ювентуса» и ряда итальянских команд Фабрицио Микколи приговорён к 3,5 года за вымогательство.

Об этом сообщает Goal. Микколи получил тюремный срок по обвинению в связях с мафией и вымогательстве. Итальянец подавал апелляцию на приговор, однако она была отклонена.

38-летний футболист завершил карьеру в 2015 году. На протяжении карьеры Микколи выступал за «Ювентус», «Фиорентину», «Тернану», «Перуджу», «Бенфику», «Палермо», «Лечче». В активе Микколи также десять матчей и два гола за сборную Италии.

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