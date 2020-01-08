СМИ: Жамалетдинов отправится на сборы с «Уралом»

Форвард московского ЦСКА Тимур Жамалетдинов может продолжить свою карьеру в «Урале».

Об этом сообщает Glos Wielkopolski. По информации источника, «Урал» заинтересован в аренде Жамалетдинова. Футболист отправится с командой на первый тренировочный сбор, по итогам которого будет принято решение о его будущем.

В настоящее время форвард выступает в аренде за польский «Лех». В том случае, если игрок не подойдёт «Уралу», польский клуб будет готов взять его обратно.

Ранее сообщалось, что «Урал» подписал белорусского футболиста Золотова.