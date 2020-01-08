В клубе КХЛ «Адмирал» ряд игроков и тренер заболели вирусной инфекцией

В клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал» появились серьёзные проблемы с кадровым составом из-за эпидемии, вызванной вирусной инфекцией.

«Главный тренер Сергей Светлов простудился — скорее всего, в аэропорту Владивостока. В Балашихе он работал с температурой 38, а потом полежал под капельницей. У шести-семи игроков вирусная инфекция. Но в принципе, так бывает в каждом клубе. Мы спокойно работаем», — приводит слова тренера команды Андрея Пятанова Russia-Hockey.

В настоящее время «Адмирал» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Ранее Яшин не согласился с критикой Ларионова в отношении зрелищности матчей КХЛ.