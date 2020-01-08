В клубе КХЛ «Адмирал» ряд игроков и тренер заболели вирусной инфекцией
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- РИА Новости
«Главный тренер Сергей Светлов простудился — скорее всего, в аэропорту Владивостока. В Балашихе он работал с температурой 38, а потом полежал под капельницей. У шести-семи игроков вирусная инфекция. Но в принципе, так бывает в каждом клубе. Мы спокойно работаем», — приводит слова тренера команды Андрея Пятанова Russia-Hockey.
В настоящее время «Адмирал» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.
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