В клубе КХЛ «Адмирал» ряд игроков и тренер заболели вирусной инфекцией

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В клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал» появились серьёзные проблемы с кадровым составом из-за эпидемии, вызванной вирусной инфекцией.
В клубе КХЛ «Адмирал» ряд игроков и тренер заболели вирусной инфекцией
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

«Главный тренер Сергей Светлов простудился — скорее всего, в аэропорту Владивостока. В Балашихе он работал с температурой 38, а потом полежал под капельницей. У шести-семи игроков вирусная инфекция. Но в принципе, так бывает в каждом клубе. Мы спокойно работаем», — приводит слова тренера команды Андрея Пятанова Russia-Hockey

В настоящее время «Адмирал» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Ранее Яшин не согласился с критикой Ларионова в отношении зрелищности матчей КХЛ.

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