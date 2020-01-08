Овечкин высказался о своём 11-м месте в списке лучших снайперов НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал свой дубль в ворота «Оттавы Сенаторз», который позволил ему выйти на 11-е место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Быть в такой компании, быть вместе с Селянне, Лемье — это просто здорово. Но впереди ещё длинный путь. Спасибо моим партнёрам, что помогали мне», — приводит слова россиянина официальный сайт «Вашингтона».

Он отметил, что просто старается делать свою работу как можно лучше в каждой игре. Форвард также отметил, что у команды не всегда удавалось реализовать свои моменты в первом периоде, но «Кэпиталз» продолжил навязывать свою игру сопернику.

«Это помогло добиться результата», — добавил Овечкин.

В матче регулярного чемпионата с «Оттава Сенаторз» (6:1) россиянин оформил дубль. Теперь на его счету 684 гола в НХЛ. Таким образом, он сравнялся с Теэму Селянне и вышел на 11-е место по данному показателю в истории.

Ранее сообщалось, что дубль Овечкина помог «Вашингтону» разгромить «Оттаву» в НХЛ.