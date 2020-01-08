Наставника «Малаги» отстранили от работы из-за видео интимного характера

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Главный тренер испанской «Малаги» Виктор Санчес дель Амо отстранён руководством клуба от выполнения своих обязанностей из-за секс-скандала.

Причиной такого решения боссов «Малаги» стало приватное видео футбольного специалиста, на котором он демонстрирует свои гениталии. 43-летний тренер отправил ролик в мессенджере, откуда тот был украден неизвестными. Как сообщается на официальном сайте «Малаги», Санчес не будет работать с командой до окончания расследования инцидента.

«Я пострадал из-за вмешательства в мою личную жизнь. Меня шантажируют, требуют денег. Каждый, кто делится этим видео, совершает преступление», — написал наставник в своём Twitter.

Ранее сообщалось, что лидер «Ливерпуля» Мане стал лучшим футболистом Африки в 2019 году.

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