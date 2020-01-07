Украинский тренер объяснил, почему не согласился работать в России

Украинский футбольный тренер Роман Григорчук, в настоящее время работающий с казахстанской «Астаной», рассказал о предложениях о трудоустройстве из России.

По словам специалиста, он очень хотел перебраться в российский чемпионат, когда в 2000-х годах тренировал «Динабург» и «Вентспилс» в Латвии.

«Спустя некоторое время и после соответствующих событий на Украине этих вариантов у меня появилось немало. Но было уже такое время, когда это стало невозможно. Сейчас не могу работать в России. Мы не можем об этом даже говорить, это невозможно. Из топ-клубов предложения не поступали. Но их было много, минимум пять, в том числе из «Амкара», — сказал Григорчук каналу TaToTake в Youtube.

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