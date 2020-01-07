Команда Лукашенко победила Россию в финале Рождественского турнира

Команда президента Белоруссии Александра Лукашенко выиграла Рождественский турнир любителей хоккея в Минске.

В финальном матче хозяева соревнований обыграли сборную России со счётом 4:1, сообщает официальный сайт Федерации хоккея Белоруссии. Бронза досталась команде ОАЭ, победившей Финляндию (3:2). Пятое место заняла Украина. Команда Лукашенко выиграла Рождественский турнир в 13-й раз с 2005 года. Российской сборной удавалось нарушать гегемонию белорусов в 2007, 2011 и 2015 годах.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников посетовал на то, что в России тренеры не доверяют молодым хоккеистам.