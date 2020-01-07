Яшин отреагировал на заявление Ларионова о коррупции в молодёжном хоккее

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Чемпион мира по хоккею Алексей Яшин прокомментировал слова тренера молодёжной сборной России Игоря Ларионов о коррупции, процветающей в Молодёжной и Высшей хоккейных лигах (МХЛ и ВХЛ).
Яшин отреагировал на заявление Ларионова о коррупции в молодёжном хоккее
  • РИА Новости

«Возможно, Игорь знает лучше. Может быть, у него есть какая-то информация», — заявил Яшин RT.

Ранее Александр Кожевников, комментируя слова Ларионова заявил, что не помешало бы провести проверки проверки в молодёжном хоккее.

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