Яшин отреагировал на заявление Ларионова о коррупции в молодёжном хоккее
Чемпион мира по хоккею Алексей Яшин прокомментировал слова тренера молодёжной сборной России Игоря Ларионов о коррупции, процветающей в Молодёжной и Высшей хоккейных лигах (МХЛ и ВХЛ).
- РИА Новости
«Возможно, Игорь знает лучше. Может быть, у него есть какая-то информация», — заявил Яшин RT.
Ранее Александр Кожевников, комментируя слова Ларионова заявил, что не помешало бы провести проверки проверки в молодёжном хоккее.
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