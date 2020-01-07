Кожевников о словах Ларионова про коррупцию в молодёжном хоккее: проверки бы не помешали

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал слова тренера молодёжной сборной России Игоря Ларионов о коррупции, процветающей в Молодёжной и Высшей хоккейных лигах (МХЛ и ВХЛ).
Кожевников о словах Ларионова про коррупцию в молодёжном хоккее: проверки бы не помешали
  • © Александр Натрускин
  • РИА Новости

«Я не знаю, существует ли коррупция в ВХЛ и МХЛ, но в детском хоккее она точно есть, уже говорил об этом. Что же касается слов Ларионова, это только слухи. С другой стороны, он всё-таки знает лучше, он же там работал», — заявил RT Кожевников.

При этом он предположил, что коррупция вполне могла перекочевать из детского во взрослый хоккей.

«Так или иначе, проверки бы не помешали. Нужно разбираться с проблемой, раз она есть», — добавил эксперт.

Ранее директор МХЛ ответил на слова Ларионова о коррупции.

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