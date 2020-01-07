Матчи Australian Open могут пройти на крытых кортах
- Reuters
«Это маловероятно, но в экстремальных условиях задымления крыши на трёх стадионах будут закрыты, а матчи пройдут в условиях кондиционирования и фильтрации воздуха», — приводит Reuters заявление представителя организаторов турнира.
В свою очередь, директор турнира Крейг Тили подчеркнул, что здоровье игроков, болельщиков и персонала всегда является приоритетом для организаторов.
Масштабные лесные пожары на юго-востоке Австралии продолжаются с октября 2019 года.
Australian Open 2020 года пройдёт с 20 января по 2 февраля.
Ранее сообщалось, что Вера Звонарёва снялась с Australian Open из-за травмы.