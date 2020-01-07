Матчи Australian Open могут пройти на крытых кортах

Организаторы первого в сезоне 2020 года турнира серии Большого шлема — Australian Open — могут перенести соревнования на закрытые корты из-за бушующих в Австралии лесных пожаров.

«Это маловероятно, но в экстремальных условиях задымления крыши на трёх стадионах будут закрыты, а матчи пройдут в условиях кондиционирования и фильтрации воздуха», — приводит Reuters заявление представителя организаторов турнира.

В свою очередь, директор турнира Крейг Тили подчеркнул, что здоровье игроков, болельщиков и персонала всегда является приоритетом для организаторов.

Масштабные лесные пожары на юго-востоке Австралии продолжаются с октября 2019 года.

Australian Open 2020 года пройдёт с 20 января по 2 февраля.

Ранее сообщалось, что Вера Звонарёва снялась с Australian Open из-за травмы.