Звонарёва снялась с Australian Open из-за травмы

Российская теннисистка Вера Звонарёва не примет участия в турнире серии Большого шлема Australian Open из-за травмы.

Об этом сообщает пресс-служба турнира. Звонарёва испытывает проблемы с левым запястьем.

35-летняя теннисистка не выступала с июня из-за травм.

Ранее сообщалось, что Федерер ожидает прорыва в 2020 году от российского теннисиста Рублёва.