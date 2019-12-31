Звонарёва снялась с Australian Open из-за травмы
Российская теннисистка Вера Звонарёва не примет участия в турнире серии Большого шлема Australian Open из-за травмы.
- © Global Look Press
Об этом сообщает пресс-служба турнира. Звонарёва испытывает проблемы с левым запястьем.
35-летняя теннисистка не выступала с июня из-за травм.
Ранее сообщалось, что Федерер ожидает прорыва в 2020 году от российского теннисиста Рублёва.
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