Слуцкий не стал комментировать запрет на критику футбольных арбитров

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказал мнение о введении запрета на критику судейства в российском футболе.

«Да, я читал об этом. Не хочу пока это комментировать, ещё толком не поняв уровень российского судейства», — приводит слова Слуцкого Sport24.

Он отметил, что не знает, возможна ли коммуникация с судьями в России, а также добавил, что со многими представителями нынешнего судейского корпуса вообще не знаком.

«Кстати, в Голландии ты после игры можешь спокойно войти в судейскую, задать вопросы и тебе судьи спокойно объяснят, почему было принято то или иное решение. Думаю, если бы такая практика и такие отношения были бы у нас в чемпионате, это могло бы снять лишнюю нервозность и уменьшить количество скандалов, связанных с судейством», — добавил специалист.

Владелец ЦСКА Евгений Гинер получил трёхмесячный запрет на ведение любой футбольной деятельности за публичную критику главы департамента судейства РФС Александра Егорова, позднее ушедшего в отставку. Впоследствии РФС принял запрет на публичную критику судейства официальными лицами.

Ранее сообщалось, что Слуцкий ответил на критику футболиста «Витесса».