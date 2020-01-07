Слуцкий ответил на критику футболиста «Витесса»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на критику со стороны своего бывшего подопечного, нападающего нидерландского «Витесса» Роя Беренса.

«Год футбола он потерял из-за собственной лени, непрофессионализма и алчности», — приводит слова Слуцкого Sport24.

Он отметил, что тот разговор, после которого Беренс якобы перестал попадать в состав, состоялся в октябре, а последний матч в старте он провёл в феврале, и пояснил, что футболист выпал основы из-за чрезмерно высокого процента жировой массы.

«На каждой тренировке он показывал худшие результаты в уровне общего объёма и интенсивности, за что ему регулярно поступали замечания и от меня, и от тренера по физподготовке. Он был выведен из состава из-за непрофессионализма и неготовности. А летом мы предлагали ему разорвать контракт и уйти бесплатно. Если он так уж хотел играть в футбол, вполне мог покинуть «Витесс». Но он выбрал вариант, при котором он бы работал со второй командой и получал свою зарплату, а не реализовывал мечту играть в футбол», — добавил специалист.

Слуцкий руководил «Витессом» с лета 2018 года по ноябрь 2019-го. В нынешнем сезоне Беренс не сыграл ни одного матча за «Витесс». Он перешёл в команду из английского «Рединга» зимой 2018 года. В общей сложности в его активе 32 матча за клуб из Арнема.

Ранее Вячеслав Караваев высказал мнение, что «Витесс» не опустился ниже своего уровня при Слуцком.