Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Чикаго» в НБА

«Даллас Маверикс» одержал победу над «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Далласе, завершилась со счётом 118:110 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком «Далласа» стал Лука Дончич, оформивший трипл-дабл из 38 очков, 11 подборов и десяти передач. Ещё 16 очков команде принёс Дуайт Пауэлл.

В составе «Чикаго» 26 очков набрал Лаури Маркканен. Дабл-дабл из 11 очков и 14 ассистов в активе Томаша Саторански.

В параллельных матчах «Вашингтон Уизардс» победил «Бостон Селтикс» (99:94), «Филадельфия Сиксерс» взял верх над «Оклахома-Сити Тандер» (120:113), «Орландо Мэджик» обыграл «Бруклин Нетс» (101:89), «Шарлотт Хорнетс» уступил «Индиана Пэйсерс» (104:115), «Атланта Хоукс» проиграл «Денвер Наггетс» (115:123), «Нью-Орлеан Пеликанс» потерпел поражение от «Юта Джаз» (126:128), а «Сакраменто Кингз» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» (111:98).

Ранее сообщалось, что игроки и судьи НБА будут носить чёрные повязки до конца сезона в память о Стерне.