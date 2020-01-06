Тактаров раскрыл, что сказал Лундгрену перед боем в Москве в 2007 году

Бывший чемпион UFC Олег Тактаров поделился воспоминаниями о своём поединке против знаменитого американского актёра Дольфа Лундгрена на шоу «Король ринга» в Москве в 2007 году.

Россиянин, который младше своего оппонента на 10 лет, тогда выглядел предпочтительнее и одержал победу единогласным решением судей.

«Я сказал Дольфу: «Лицо не задену, но по животу жалеть не буду — зрители не поймут. А ты делай, что хочешь». И он выдержал и пять раундов, и все удары по корпусу. Молодец! Он получил деньги — времена были тяжёлые, а я — приглашение ещё на два боя по ММА, на которых заработал больше, чем за все бои до этого. Но главное — красиво ушёл, закончив свой боевой гештальт», — написал Тактаров на своей странице в Instagram.

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