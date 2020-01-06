«Химки» обыграли ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты подмосковных «Химок» одержали победу над столичным ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча прошла в Мытищах и завершилась в пользу хозяев — 96:80.

Самым результативным игроком матча стал форвард подмосковной команды Янис Тимма, который набрал 26 очков. В составе гостей 24 очка набрал Дэрран Хиллиард.

Таким образом, армейцы потерпели первое поражение за четыре матча, которое стало для них самым крупным от «Химок» в истории выступления в Единой лиге ВТБ.

«Химки» продолжают лидировать в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. ЦСКА располагается на втором месте.

Ранее «Химки» уступили «Эфесу» в Стамбуле с разницей в 19 очков.