«Химки» уступили «Эфесу» в Стамбуле с разницей в 19 очков

Подмосковные «Химки» потерпели поражение от турецкого клуба «Анадолу Эфес» в Стамбуле (82:101) в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Решающим отрезком игры стала третья четверть, когда турецкие хозяева сделали своё преимущество двузначным. Самым результативным в их составе оказался Тибор Пляйсс, набравший 20 очков и сделавший десять подборов.

У «Химок» 15 очков и девять подборов в активе Джереми Эванса. Лидер российского клуба Алексей Швед пропустил встречу из-за простудного заболевания.

После 17 матчей «Химки» занимают десятое место в таблице Евролиги, одержав восемь побед и потерпев девять поражений.

Ранее сообщалось, что ЦСКА в овертайме проиграл «Панатинаикосу».