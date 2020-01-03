ЦСКА в овертайме проиграл «Панатинаикосу» в матче Евролиги

Московский ЦСКА в овертайме уступил греческому «Панатинаикосу» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги (102:106).

Игра состоялась в Калининграде. Первая четверть осталась за армейцами (22:17), однако в следующей афиняне не только ликвидировали отставание, но и вырвались вперёд. К концу третьей десятиминутки ЦСКА восстановил равновесие на табло. В четвёртой четверти на паркете шла равная борьба. Основное время завершилось со счётом 89:89. В овертайме удача улыбнулась «Панатинаикосу».

Самым результативным игроком встречи стал защитник номинальных хозяев Майк Джеймс, набравший 30 очков. В активе Константиноса Митроглу из «Пао» 25 баллов и 17 подборов. После 17 проведённых встреч ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице, имея 11 побед и шесть поражений. У греков на один проигрыш больше и шестая позиция.

Ранее форвард ЦСКА Андрей Воронцевич рассказал, что у Джеймса есть вставной зуб.