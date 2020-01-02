Воронцевич рассказал, что у баскетболиста ЦСКА Джеймса есть вставной зуб

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Форвард московского ЦСКА Андрей Воронцевич признался, что на тренировках его одноклубник американец Майк Джеймс периодически теряет свой вставной зуб.
Воронцевич рассказал, что у баскетболиста ЦСКА Джеймса есть вставной зуб
  • РИА Новости

«У Джеймса есть вставной зуб, он иногда теряет его во время тренировок. Вступит в жёсткий контакт, а потом начинает искать его по всей площадке. Реально так порой происходит. Надеюсь, он не обидится на меня. Я ему говорю: «Сходи к стоматологу и сделай всё как надо». А Майк отвечает, что у него нет на это времени», — приводят слова баскетболиста «Известия». 

Джеймс выступает за ЦСКА с 2019 года.

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Милан» в матче баскетбольной Евролиги.

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