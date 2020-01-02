Воронцевич рассказал, что у баскетболиста ЦСКА Джеймса есть вставной зуб
- РИА Новости
«У Джеймса есть вставной зуб, он иногда теряет его во время тренировок. Вступит в жёсткий контакт, а потом начинает искать его по всей площадке. Реально так порой происходит. Надеюсь, он не обидится на меня. Я ему говорю: «Сходи к стоматологу и сделай всё как надо». А Майк отвечает, что у него нет на это времени», — приводят слова баскетболиста «Известия».
Джеймс выступает за ЦСКА с 2019 года.
Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Милан» в матче баскетбольной Евролиги.