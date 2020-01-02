Воронцевич рассказал, что у баскетболиста ЦСКА Джеймса есть вставной зуб

Форвард московского ЦСКА Андрей Воронцевич признался, что на тренировках его одноклубник американец Майк Джеймс периодически теряет свой вставной зуб.

«У Джеймса есть вставной зуб, он иногда теряет его во время тренировок. Вступит в жёсткий контакт, а потом начинает искать его по всей площадке. Реально так порой происходит. Надеюсь, он не обидится на меня. Я ему говорю: «Сходи к стоматологу и сделай всё как надо». А Майк отвечает, что у него нет на это времени», — приводят слова баскетболиста «Известия».

Джеймс выступает за ЦСКА с 2019 года.

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Милан» в матче баскетбольной Евролиги.