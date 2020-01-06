В Казани стартует первенство России по бильярдному спорту

В Казани с 6 по 12 января пройдёт первенство России по бильярдному спорту, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу Министерства спорта Республики Татарстан.

В соревнованиях примут участие 250 спортсменов из 44 регионов страны.

В дисциплине «Свободная пирамида» будут соревноваться юные спортсмены в возрасте до 13 лет, а также юноши и девушки от 13 до 16 лет, в дисциплине «Комбинированная пирамида» — юниоры и юниорки от 16 лет до 21 года.

Как отметили в пресс-службе, среди участников турнира будут чемпионы мира Артём Балов (Санкт-Петербург) и Элина Нагула (Москва).

Ранее «Известия» со ссылкой на официальный сайт правительства Республики Саха сообщали, что в Якутии состоялся II Международный экстремальный марафон «Полюс холода».