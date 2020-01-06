Павлюченкова поднялась на 29-е место в рейтинге WTA

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Россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась с 31-го на 29-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Павлюченкова поднялась на 29-е место в рейтинге WTA
  • РИА Новости

Рейтинг опубликован на сайте организации. 

Лидировать продолжает австралийка Эшли Барти, а следом за ней располагаются представительница Чехии Каролина Плишкова и румынка Симона Халеп.

Среди других россиянок 34-е место занимает Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова является 42-й, Светлана Кузнецова — 51-й, Анна Блинкова — 58-й, Дарья Касаткина — 70-й, Виталия Дьяченко — 88-й и Анастасия Потапова располагается на 96-й позиции.

Ранее сообщалось, что россиянка Маргарита Гаспарян не смогла выйти во второй круг турнира WTA в Шэньчжэне.

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