Павлюченкова поднялась на 29-е место в рейтинге WTA

Россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась с 31-го на 29-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Рейтинг опубликован на сайте организации.

Лидировать продолжает австралийка Эшли Барти, а следом за ней располагаются представительница Чехии Каролина Плишкова и румынка Симона Халеп.

Среди других россиянок 34-е место занимает Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова является 42-й, Светлана Кузнецова — 51-й, Анна Блинкова — 58-й, Дарья Касаткина — 70-й, Виталия Дьяченко — 88-й и Анастасия Потапова располагается на 96-й позиции.

Ранее сообщалось, что россиянка Маргарита Гаспарян не смогла выйти во второй круг турнира WTA в Шэньчжэне.