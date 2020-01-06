Россиянка Гаспарян не смогла выйти во второй круг турнира WTA в Шэньчжэне

Россиянка Маграрита Гаспарян потерпела поражение от представительницы Белоруссии Арины Соболенко в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Шэньчжэне.

Reuters

Встреча продолжалась 1 час 12 минут и завершилась со счётом 3:6, 0:6. Во втором круге Соболенко сыграет с Кристиной Плишковой из Чехии. Ранее сообщалось, что Даниил Медведев сохранил пятое место в рейтинге ATP.