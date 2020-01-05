Серена Уильямс назвала Кузнецову другом и великой теннисисткой

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В преддверии личного противостояния в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Новой Зеландии Серена Уильямс рассказала о взаимоотношениях с россиянкой Светланой Кузнецовой.
Серена Уильямс назвала Кузнецову другом и великой теннисисткой
  • globallookpress.com

«В первую очередь, это мой хороший друг. Во-вторых, Кузнецова действительно великая теннисистка. Мне нравится играть против сильных оппонентов в первом раунде. Нет ничего лучше, чем начинать с серьёзного испытания. Я на самом деле обожаю её. Конечно, хотелось бы встретиться со Светланой в сетке на более поздней стадии», — цитирует Уильямс официальный сайт WTA.

Американка сыграет с Кузнецовой 7 января.

Ранее сообщалось, что Александрова обыграла Синякову в первом раунде турнира WTA в Шэньчжене.

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