Сборная России выигрывает у Швеции после первого периода в полуфинале МЧМ

Завершился первый период полуфинального матча чемпионата мира по хоккею 2020 года в Чехии между молодёжными сборными России и Швеции.

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Шведы вышли вперёд уже на 16-й секунде встречи: Виктор Сёдерстрём поразил ворота Ярослава Аскарова. Россияне ответили голами Ивана Морозова, Александра Хованова и Егора Соколова на 4, 6 и 13-й минутах. На 15-й минуте скандинавы сумели реализовать большинство и сократили отставание усилиями Самуэля Фагемо. В финале одна из команд сыграет с победителем матча Канада — Финляндия. Ранее Андрей Николишин высказался о сильных и слабых сторонах сборных России и Швеции перед полуфиналом МЧМ.