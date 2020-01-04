Большунов уступил лидерство Клебо в общем зачёте «Тур де Ски»

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо поднялся на первое место в общем зачёте многодневки «Тур де Ски».

Перед последним этапом Клебо вышел в лидеры с результатом 2 часа 26 минут 59 секунд. Россиянин Александр Большунов упустил первое место и стал вторым с отставанием от норвежца в 1 секунду. Тройку лидеров замыкает ещё один россиянин, Сергей Устюгов, проигрывающий Клебо 15 секунд.

Заключительной гонкой на «Тур де Ски» станет масс-старт свободным стилем. Соревнования пройдут 5 января.

Ранее сообщалось, что Устюгов и Большунов стали призёрами в спринте на «Тур де Ски» в Италии.