Большунов уступил лидерство Клебо в общем зачёте «Тур де Ски»

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Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо поднялся на первое место в общем зачёте многодневки «Тур де Ски».
Большунов уступил лидерство Клебо в общем зачёте «Тур де Ски»
  • © MATHIAS BERGELD via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Перед последним этапом Клебо вышел в лидеры с результатом 2 часа 26 минут 59 секунд. Россиянин Александр Большунов упустил первое место и стал вторым с отставанием от норвежца в 1 секунду. Тройку лидеров замыкает ещё один россиянин, Сергей Устюгов, проигрывающий Клебо 15 секунд.

Заключительной гонкой на «Тур де Ски» станет масс-старт свободным стилем. Соревнования пройдут 5 января.

Ранее сообщалось, что Устюгов и Большунов стали призёрами в спринте на «Тур де Ски» в Италии.

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