Устюгов и Большунов стали призёрами в спринте на «Тур де Ски» в Италии

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Россияне Сергей Устюгов и Александр Большунов заняли призовые места в спринте классическим стилем в рамках многодневной гонки «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Устюгов и Большунов стали призёрами в спринте на «Тур де Ски» в Италии
  • © Mathias Bergeld/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Устюгов стал вторым, преодолев дистанцию за 3 минуты 04,48 секунды, уступив победителю, норвежцу Йоханнесу Клебо, 0,7 секунды.

Тройку замкнул Большунов, уступивший Устюгову 0,53 секунды.

Россияне Глеб Ретивых и Андрей Мельниченко завершили гонку на пятом и шестом местах соответственно.

Ранее сообщалось, что Наталья Непряева стала шестой в спринте на «Тур де Ски» в Италии.

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