Устюгов и Большунов стали призёрами в спринте на «Тур де Ски» в Италии
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Устюгов стал вторым, преодолев дистанцию за 3 минуты 04,48 секунды, уступив победителю, норвежцу Йоханнесу Клебо, 0,7 секунды.
Тройку замкнул Большунов, уступивший Устюгову 0,53 секунды.
Россияне Глеб Ретивых и Андрей Мельниченко завершили гонку на пятом и шестом местах соответственно.
Ранее сообщалось, что Наталья Непряева стала шестой в спринте на «Тур де Ски» в Италии.