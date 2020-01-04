Назван состав сборной России на полуфинал МЧМ со Швецией
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Состав на игру выглядит следующим образом:
— голкиперы: Ярослав Аскаров и Амир Мифтахов;
— первое звено: Александр Романов, Данила Галенюк, Григорий Денисенко, Александр Хованов, Егор Соколов;
— второе звено: Даниил Пыленков, Егор Замула, Павел Дорофеев, Иван Морозов, Никита Александров;
— третье звено: Даниил Мисюль, Даниил Журавлёв, Кирилл Марченко, Дмитрий Воронко, Василий Подколзин;
— четвёртое звено: Антон Малышев, Никита Ртищев, Илья Круглов, Максим Соркин, Максим Грошев.
Матч состоится сегодня, 4 января, и начнётся в 17:00 мск.
Ранее сообщалось, что Казахстан победил Германию во втором матче серии за место в элитном дивизионе МЧМ.