Назван состав сборной России на полуфинал МЧМ со Швецией

Пресс-служба Федерации хоккея России объявила состав национальной команды на полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет со сборной Швеции.

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Состав на игру выглядит следующим образом: — голкиперы: Ярослав Аскаров и Амир Мифтахов; — первое звено: Александр Романов, Данила Галенюк, Григорий Денисенко, Александр Хованов, Егор Соколов; — второе звено: Даниил Пыленков, Егор Замула, Павел Дорофеев, Иван Морозов, Никита Александров; — третье звено: Даниил Мисюль, Даниил Журавлёв, Кирилл Марченко, Дмитрий Воронко, Василий Подколзин; — четвёртое звено: Антон Малышев, Никита Ртищев, Илья Круглов, Максим Соркин, Максим Грошев. Матч состоится сегодня, 4 января, и начнётся в 17:00 мск. Ранее сообщалось, что Казахстан победил Германию во втором матче серии за место в элитном дивизионе МЧМ.