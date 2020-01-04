Назван состав сборной России на полуфинал МЧМ со Швецией

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Пресс-служба Федерации хоккея России объявила состав национальной команды на полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет со сборной Швеции.
Назван состав сборной России на полуфинал МЧМ со Швецией
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Состав на игру выглядит следующим образом:

— голкиперы: Ярослав Аскаров и Амир Мифтахов;

— первое звено: Александр Романов, Данила Галенюк, Григорий Денисенко, Александр Хованов, Егор Соколов;

— второе звено: Даниил Пыленков, Егор Замула, Павел Дорофеев, Иван Морозов, Никита Александров;

— третье звено: Даниил Мисюль, Даниил Журавлёв, Кирилл Марченко, Дмитрий Воронко, Василий Подколзин;

— четвёртое звено: Антон Малышев, Никита Ртищев, Илья Круглов, Максим Соркин, Максим Грошев.

Матч состоится сегодня, 4 января, и начнётся в 17:00 мск.

Ранее сообщалось, что Казахстан победил Германию во втором матче серии за место в элитном дивизионе МЧМ.

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