Сульшер отреагировал на критику ван Перси

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер отреагировал на критические высказывания в свой адрес бывшего форварда команды Робина ван Перси.

После поражения от «Арсенала» ван Перси, игравший в разное время за оба клуба, заявил, что хотел бы видеть норвежца не улыбающимся после проигрышей, а злым.

«Я не знаю Робина, а Робин не знает меня. Наверное, он не вправе критиковать мой стиль работы, я не изменюсь. Это точно. Он взял мою футболку с 20-м номером, и это, вероятно, всё, что он от меня получит. Мы же не в Средневековье живём, чтобы гневаться во время работы», — приводит слова Сульшера The Telegraph.

Ранее сообщалось, что, по словам Уле-Гуннара Сульшера, Полю Погба может понадобиться операция.