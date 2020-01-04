Сульшер отреагировал на критику ван Перси

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер отреагировал на критические высказывания в свой адрес бывшего форварда команды Робина ван Перси.
Сульшер отреагировал на критику ван Перси
  • © Xavier Bonilla/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

После поражения от «Арсенала» ван Перси, игравший в разное время за оба клуба, заявил, что хотел бы видеть норвежца не улыбающимся после проигрышей, а злым.

«Я не знаю Робина, а Робин не знает меня. Наверное, он не вправе критиковать мой стиль работы, я не изменюсь. Это точно. Он взял мою футболку с 20-м номером, и это, вероятно, всё, что он от меня получит. Мы же не в Средневековье живём, чтобы гневаться во время работы», — приводит слова Сульшера The Telegraph.

Ранее сообщалось, что, по словам Уле-Гуннара Сульшера, Полю Погба может понадобиться операция.

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