Определились возможные соперницы Шараповой на турнире WTA в Брисбене

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Организаторы турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийском Брисбене опубликовали сетку соревнований в женском одиночном разряде.
Определились возможные соперницы Шараповой на турнире WTA в Брисбене
  • © AFP7/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Россиянка Мария Шарапова в первом круге сыграет с одной из участниц квалификации, в случае выхода во второй круг она встретится на корте с первой ракеткой мира — австралийкой Эшли Барти.

Другая представительница России — Анастасия Павлюченкова — уже на старте турнира сыграет с чешкой Петрой Квитовой, победив которую, она может встретиться с американкой Слоан Стивенс.

Российские теннисистки проведут матч друг с другом, если пробьются в третий круг соревнований.

Соревнования в Брисбене пройдут с 6 по 12 января.

Ранее сообщалось, что Медведев и Хачанов одолели итальянцев Боллели и Лоренци на ATP Cup.

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