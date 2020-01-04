Определились возможные соперницы Шараповой на турнире WTA в Брисбене
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Россиянка Мария Шарапова в первом круге сыграет с одной из участниц квалификации, в случае выхода во второй круг она встретится на корте с первой ракеткой мира — австралийкой Эшли Барти.
Другая представительница России — Анастасия Павлюченкова — уже на старте турнира сыграет с чешкой Петрой Квитовой, победив которую, она может встретиться с американкой Слоан Стивенс.
Российские теннисистки проведут матч друг с другом, если пробьются в третий круг соревнований.
Соревнования в Брисбене пройдут с 6 по 12 января.
Ранее сообщалось, что Медведев и Хачанов одолели итальянцев Боллели и Лоренци на ATP Cup.