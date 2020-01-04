«Даллас» победил «Детройт» в матче НХЛ благодаря 22 сейвам Худобина

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«Даллас Старз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Даллас» победил «Детройт» в матче НХЛ благодаря 22 сейвам Худобина
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Далласе, завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев льда.

Победу «Старз» принесли шайбы Роопе Хинца, Радека Факса, Джо Павелски и Андрея Секеры. Голкипер Антон Худобин отразил 22 броска по своим воротам. Форварды Александр Радулов и Денис Гурьянов не отличились результативными действиями.

«Детройт» ответил голом Дилана Ларкина.

Ранее сообщалось, что два очка Кузнецова и 38 сейвов Самсонова помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину» в НХЛ.

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