Два очка Кузнецова и 38 сейвов Самсонова помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину» в НХЛ

Короткая ссылка
«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Два очка Кузнецова и 38 сейвов Самсонова помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину» в НХЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Роли, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

Победу «Вашингтону» принесли голы Рихарда Паника, Евгения Кузнецова, Ларса Эллера и Якуба Враны. Александр Овечкин, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов записали в свой актив по одной голевой передаче. Голкипер Илья Самсонов отразил 38 бросков по своим воротам.

«Каролина» ответила голами Джордана Стаала, Теуво Терявяйнена и Райана Дзингела. Андрей Свечников отдал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреаль Канадиенс».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить