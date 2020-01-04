Два очка Кузнецова и 38 сейвов Самсонова помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину» в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Роли, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

Победу «Вашингтону» принесли голы Рихарда Паника, Евгения Кузнецова, Ларса Эллера и Якуба Враны. Александр Овечкин, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов записали в свой актив по одной голевой передаче. Голкипер Илья Самсонов отразил 38 бросков по своим воротам.

«Каролина» ответила голами Джордана Стаала, Теуво Терявяйнена и Райана Дзингела. Андрей Свечников отдал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреаль Канадиенс».