Сборная США по футболу отменила сбор в Катаре

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Сборная США по футболу отменила тренировочный сбор в Катаре из-за обострения ситуации в регионе.

«В связи с развитием событий в регионе сборная США решила отложить поездку в Катар, где в январе должны были состояться тренировочные сборы», — говорится в заявлении на сайте федерации.

20-дневный сбор в Катаре должен был начаться 5 января.

Федерация футбола США ищет другие площадки для подготовки к ближайшим матчам.

Ранее сенатор-демократ Тим Кейн внёс на рассмотрение сената проект резолюции, который направлен на то, чтобы президент США Дональд Трамп не мог без разрешения конгресса начать войну с Ираном.

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