Хованов о победной серии шведов на МЧМ: возможно, им просто везёт

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Нападающий молодёжной сборной России по хоккею Александр Хованов допустил, что команде Швеции удалось одержать пять побед в пяти матчах на чемпионате мира 2020 года за счёт удачи.

«Просто правильно играют, системно. Может, везёт им. Да и кому проигрывать? Словакам, казахам? Финны могли их обыграть, но вратарь плохо сыграл. Дай бог, чтобы мы завтра победили», — цитирует Хованова «Спорт-Экспресс».

Спортсмен также признался, что не испытывает давления перед полуфинальным матчем.

«Да нет никакого давления, всё спокойно. Готовимся как к обычной игре. Может, завтра перед игрой будет давление, но это обычное дело — у всех оно есть», — заключил он.

Ранее другой игрок российской молодёжки, Василий Подколзин, высказал своё мнение о предстоящей игре.

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