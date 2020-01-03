Французский футболист погиб в ДТП на берегу Ла-Манша

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Футболист французского «Генгама» Натаэль Жулан погиб в ДТП.

Трагедия произошла в Пордике на берегу Ла-Манша, когда спортсмен на своей Audi Q5 возвращался с тренировки.

«Клубу было тяжело узнать о случайной смерти своего игрока. В этот трагический день все сотрудники собираются вместе, чтобы выразить свои соболезнования семье Натаэля», — сообщается на официальном сайте «Генгама».

23-летний Жулан перебрался в «Генгам» из «Гавра» в 2018 году и с тех пор провёл за основную команду 11 матчей, не забив ни одного мяча. В 2019 году он выступал на правах аренды за «Валансьен». Контракт нападающего с «Генгамом» был рассчитан до 2021 года.

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