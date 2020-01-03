СМИ: ЦСКА интересуется футболистом загребского «Динамо»

Московский футбольный клуб ЦСКА заинтересован в приобретении полузащитника загребского «Динамо» Ловро Майера.

Об этом сообщает Tportal.hr.

По информации издания, на данный момент сторонам не удаётся договориться об условиях сделки.

Армейцы хотят взять 21-летнего хавбека в аренду, а затем выкупить его контракт, но такое развитие событий не устраивает хорватов. Кроме того, в «Динамо» считают, что в случае продажи Даниэля Ольмо в один из европейских клубов Майер может занять его место.

В нынешнем сезоне Майер сыграл 11 матчей в чемпионате Хорватии и сделал три результативных паса.

Ранее сообщалось, что «Челси» сосредоточит внимание на игроке ЦСКА Фёдоре Чалове после срыва трансфера футболиста «Лиона» Муссы Дембеле.