СМИ: ЦСКА интересуется футболистом загребского «Динамо»

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Московский футбольный клуб ЦСКА заинтересован в приобретении полузащитника загребского «Динамо» Ловро Майера.
СМИ: ЦСКА интересуется футболистом загребского «Динамо»
  • Ловро Майер (слева) / © Ondrej Deml/CTK
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Tportal.hr.

По информации издания, на данный момент сторонам не удаётся договориться об условиях сделки. 

Армейцы хотят взять 21-летнего хавбека в аренду, а затем выкупить его контракт, но такое развитие событий не устраивает хорватов. Кроме того, в «Динамо» считают, что в случае продажи Даниэля Ольмо в один из европейских клубов Майер может занять его место.

В нынешнем сезоне Майер сыграл 11 матчей в чемпионате Хорватии и сделал три результативных паса.

Ранее сообщалось, что «Челси» сосредоточит внимание на игроке ЦСКА Фёдоре Чалове после срыва трансфера футболиста «Лиона» Муссы Дембеле.

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