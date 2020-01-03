Агент экс-футболиста «Тамбова» Бенито подтвердил переход игрока в киевское «Динамо»

Короткая ссылка
Агент Дмитрий Селюк, который является агентом бывшего полузащитника «Тамбова» Бенито, высказался о переходе своего клиента в киевское «Динамо».
Агент экс-футболиста «Тамбова» Бенито подтвердил переход игрока в киевское «Динамо»
  • @fctambov68
  • Twitter

«Динамо» Киев выбирает тщательно по одной причине: потому что Суркис тратит свои деньги, а не чужие или какой-либо корпорации. В этом и есть большая разница», — цитирует Селюка Sport24.

Он также посоветовал большинству спортивных директоров клубов Российской премьер-лиги приобрести очки с диоптриями, чтобы они могли лучше разглядеть талант в конкретном футболисте. Функционер отметил, что «Тамбов» приобрёл четырёх его футболистов и трое из них перешли в топ-клубы чемпионатов России, Украины и Казахстана.

«Ещё раз повторяю: готов на общественных началах без зарплаты стать консультантом какого-либо российского клуба. И вы увидите, как изменится его не только спортивная, но и финансовая составляющая», — добавил Селюк.

Бенито является автором первого гола в истории «Тамбова» в Российской премьер-лиге (РПЛ). В матче первого тура он забил в ворота «Зенита». В декабре хавбек покинул клуб.

Ранее сообщалось, что автор первого гола «Тамбова» в РПЛ перешёл в киевское «Динамо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить