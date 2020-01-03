Агент экс-футболиста «Тамбова» Бенито подтвердил переход игрока в киевское «Динамо»

Агент Дмитрий Селюк, который является агентом бывшего полузащитника «Тамбова» Бенито, высказался о переходе своего клиента в киевское «Динамо».

«Динамо» Киев выбирает тщательно по одной причине: потому что Суркис тратит свои деньги, а не чужие или какой-либо корпорации. В этом и есть большая разница», — цитирует Селюка Sport24.

Он также посоветовал большинству спортивных директоров клубов Российской премьер-лиги приобрести очки с диоптриями, чтобы они могли лучше разглядеть талант в конкретном футболисте. Функционер отметил, что «Тамбов» приобрёл четырёх его футболистов и трое из них перешли в топ-клубы чемпионатов России, Украины и Казахстана.

«Ещё раз повторяю: готов на общественных началах без зарплаты стать консультантом какого-либо российского клуба. И вы увидите, как изменится его не только спортивная, но и финансовая составляющая», — добавил Селюк.

Бенито является автором первого гола в истории «Тамбова» в Российской премьер-лиге (РПЛ). В матче первого тура он забил в ворота «Зенита». В декабре хавбек покинул клуб.

Ранее сообщалось, что автор первого гола «Тамбова» в РПЛ перешёл в киевское «Динамо».