Шлеменко назвал фаворита боя между Исмаиловым и Александром Емельяненко

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко поделился ожиданиями от поединка между соотечественниками — Магомедом Исмаиловым и Александром Емельяненко.

«Считаю, что у Маги даже больше шансов на победу. У Саши есть проблемы с борьбой», — цитирует бойца РИА Новости.

По его мнению, Исмаилов может победить при грамотной тактике, так как Емельяненко очень плохо встаёт из партера. Он также пожелал Емельяненко не выглядеть медленным на фоне соперника.

«А так будет — 100%. Тяжеловесы привыкают драться с такими же тяжёлыми соперниками и не учитывают скорость более лёгких оппонентов», — добавил Шлеменко.

Бой Емельяненко и Исмаилова состоится 3 апреля в Москве на турнире АСА 107.

Ранее боец MMA Сергей Харитонов выразил мнение, что Александр Емельяненко мог стать чемпионом UFC.