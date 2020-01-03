FIS опасается инцидентов на финальном этапе «Тур де Ски»

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Рейс-директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньерей прокомментировал мнение, согласно которому финальный масс-старт в гору Альпе де Чермис на многодневке «Тур де Ски» может быть очень опасным для спортсменов.
FIS опасается инцидентов на финальном этапе «Тур де Ски»
  • © MATHIAS BERGELD via www.imago-im/www.imago-images.de
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«Мы всё понимали, когда приняли решение о проведении масс-старта. Мы не удивлены такой реакцией», — приводит слова рейс-директора NRK.

Тем не менее он выразил уверенность, что  ведущие лыжники смогут занять лучшие позиции за 2,5 км до финиша.

«Опасаемся ли мы инцидентов во время гонки? Да, конечно», — добавил Миньерей.

Он отметил, что, по словам технических делегатов, снежный покров трассы хороший, хотя она сама является узкой. При этом он лично не проверял данный маршрут.

До этого некоторые эксперты назвали страшными условия для масс-старта, так как лыжники могут упасть со склона на большой скорости.

Ранее Сергей Устюгов допустил, что может сняться с «Тур де Ски» из-за рождения ребёнка.

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