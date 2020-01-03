СМИ: Китайский клуб «Бэйцзин Гоань» обязан выкупить Фернандо у «Спартака»
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- РИА Новости
Как сообщает журналист Сергей Егоров в своём Telegram-канале, соглашение между китайским коллективом и красно-белыми не предусматривает опции отказа от выкупа игрока.
Таким образом, «Бэйцзин Гоань» заплатит «Спартаку» €9,6 млн.
В текущем сезоне Фернандо сыграл семь матчей, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.
Ранее сообщалось, что Фернандо вернётся в «Спартак», так как китайский клуб отказался от его выкупа.