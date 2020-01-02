Третьяк предложил привлекать хоккеисток в национальную сборную на этапы Евротура

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал завоевание российскими хоккеистками бронзовых наград юниорского чемпионата мира среди игроков до 18 лет.
Третьяк предложил привлекать хоккеисток в национальную сборную на этапы Евротура
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«Девчонки с американками и канадками играли на равных. Хорошее поколение у нас растёт. Им надо давать возможность играть за основу своих клубов, поскольку они это заслужили, привлекать их в национальную сборную на этапы Евротура. Нужно дать им возможность почувствовать, что они могут попасть в основные команды»,— приводит слова Третьяка ТАСС.

Женская сборная России в третий раз в истории выиграла бронзу юниорского чемпионата мира, победив в матче за третье место национальную команду Финляндии со счётом 6:1.

Ранее Михаил Чеканов высказал мнение, что российские хоккеистки приближаются по уровню подготовки к канадкам и американкам.

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