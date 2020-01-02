Канада разгромила Словакию и вышла в полуфинал МЧМ по хоккею

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Сборная Канады одержала победу над национальной командой Словакии в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
Канада разгромила Словакию и вышла в полуфинал МЧМ по хоккею
  • © SIMON HASTEGÃ& RD via www.imago-/www.imago-images.de
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Встреча завершилась со счётом 6:1 в пользу североамериканской команды.

Победу сборной Канады принесли шайбы Коннора Макмайкла, Джейкоба Бернарда-Докера, Лиама Фуди, Алекси Лафренье и Барретта Хэйтона, оформившего дубль.

Словацкая команда ответила голом Оливера Окульяра. 

Соперник сборной Канады по полуфиналу, который пройдёт 4 января, определился жеребьёвкой.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал МЧМ.

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