Канада разгромила Словакию и вышла в полуфинал МЧМ по хоккею

Сборная Канады одержала победу над национальной командой Словакии в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.

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Встреча завершилась со счётом 6:1 в пользу североамериканской команды. Победу сборной Канады принесли шайбы Коннора Макмайкла, Джейкоба Бернарда-Докера, Лиама Фуди, Алекси Лафренье и Барретта Хэйтона, оформившего дубль. Словацкая команда ответила голом Оливера Окульяра. Соперник сборной Канады по полуфиналу, который пройдёт 4 января, определился жеребьёвкой. Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал МЧМ.