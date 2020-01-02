Сборная России упустила лидерство в матче МЧМ со швейцарцами

Короткая ссылка
Молодёжная сборная Швейцарии сравняла счёт в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею с командой России.
Сборная России упустила лидерство в матче МЧМ со швейцарцами
  • © Andy Mueller/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Взятие ворот на счету Гаэтана Жобена, который воспользовался отскоком от конька одного из защитников российской сборной.

В середине второго периода счёт в матче — 1:1.

Ранее сообщалось, что Воронков открыл счёт в матче Швейцария — Россия на МЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить