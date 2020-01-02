Сборная России упустила лидерство в матче МЧМ со швейцарцами
Молодёжная сборная Швейцарии сравняла счёт в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею с командой России.
- © Andy Mueller/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Взятие ворот на счету Гаэтана Жобена, который воспользовался отскоком от конька одного из защитников российской сборной.
В середине второго периода счёт в матче — 1:1.
Ранее сообщалось, что Воронков открыл счёт в матче Швейцария — Россия на МЧМ.
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