Сборная России упустила лидерство в матче МЧМ со швейцарцами

Молодёжная сборная Швейцарии сравняла счёт в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею с командой России.

© Andy Mueller/ZUMAPRESS.com

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Взятие ворот на счету Гаэтана Жобена, который воспользовался отскоком от конька одного из защитников российской сборной. В середине второго периода счёт в матче — 1:1. Ранее сообщалось, что Воронков открыл счёт в матче Швейцария — Россия на МЧМ.