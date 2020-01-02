Джокович призвал к объединению Кубка Дэвиса и ATP Cup

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Сербский теннисист Новак Джокович считает, что вместо Кубка Дэвиса и ATP Cup лучше проводить единый теннисный турнир.
Джокович призвал к объединению Кубка Дэвиса и ATP Cup
  • © Rodrigo Reyes Marin/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Нам нужен один международный супертурнир. Как хотите, так его и называйте. Но он не появится к следующему году. Однако если все стороны — ITF, Кубок Дэвиса и ATP — соберутся, то турнир можно быстро организовать в 2022 году. Надеюсь, это случится, так как тяжело привлечь топ-игроков сразу в два командных турнира. Между ними всего шесть недель, потому они не помогают друг другу в плане маркетинга и ценности самих соревнований», — цитирует Джоковича AFP.

Сборная Сербии на групповом этапе ATP Cup сыграет против команд Чили, Франции и ЮАР. 

Ранее Хачанов заявил, что с нетерпением ждёт начала ATP Cup.

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