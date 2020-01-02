Хачанов: с нетерпением ждём начала ATP Cup
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«У меня сохранились прекрасные воспоминания от выступления в составе сборной России на Кубке Хопмана два года назад. Мы прибыли заранее, отлично подготовились и с нетерпением ждём начала турнира. Если капитан в нас уверен, то я ощущаю вдвое больше уверенности», — цитирует Хачанова The West Australian.
Первым соперником сборной России на ATP Cup будет команда Италии. Хачанов в одиночном матче встретится со Стефано Травальей.
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