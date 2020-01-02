Трусова поделилась фото отдыха в Дубае

Бронзовый призёр финала Гран-при, российская фигуристка Александра Трусова отправилась на новогодние праздники в Дубай.

«Лечу в Новый год», — подписала фото с пляжа 15-летняя спортсменка.

Трусова в текущем сезоне заняла третьи места в финале Гран-при и на чемпионате России в Красноярске.

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