Трипл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Финикс» в НБА

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Финикс Санз».

Встреча, проходившая на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе, завершилась со счётом 117:107 в пользу хозяев.

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс оформил трипл-дабл — 31 очко, 13 подборов и 12 ассистов. Самым результативным игроком «Финикса» стал Девин Букер — 32 очка.

«Лейкерс» одержал третью победу подряд и возглавляет таблицу Западной конференции с 27 победами и семью поражениями.

Ранее сообщалось, что ушёл из жизни бывший комиссионер НБА Стерн.