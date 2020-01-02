Трипл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Финикс» в НБА

Короткая ссылка
В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Финикс Санз».
Трипл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Финикс» в НБА
  • Reuters

Встреча, проходившая на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе, завершилась со счётом 117:107 в пользу хозяев.

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс оформил трипл-дабл — 31 очко, 13 подборов и 12 ассистов. Самым результативным игроком «Финикса» стал Девин Букер — 32 очка.

«Лейкерс» одержал третью победу подряд и возглавляет таблицу Западной конференции с 27 победами и семью поражениями.

Ранее сообщалось, что ушёл из жизни бывший комиссионер НБА Стерн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить