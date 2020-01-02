Шайба Радулова помогла «Далласу» обыграть «Нэшвилл» в матче Зимней классики НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клуб «Даллас Старз» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз».

Встреча, проходившая на «Коттон Боул Стэдиуме» в Далласе, завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

В составе «Старз» забрасывали Блэйк Комо, Маттиас Янмарк, Александр Радулов и Андрей Секера. У «Нэшвилла» отличились Мэтт Дюшейн и Данте Фаббро.

На счету российского форварда «Далласа» Александра Радулова заброшенная шайба. Его партнёр Денис Гурьянов отметился нереализованным буллитом. Вратарь Антон Худобин провёл матч в запасе.

Матч проходил на футбольном стадионе и собрал 85 630 зрителей, что стало вторым результатом в истории НХЛ.

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