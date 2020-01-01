Панарин рассказал, как проводит досуг в Нью-Йорке

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Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как проводит свободное время между матчами.
Панарин рассказал, как проводит досуг в Нью-Йорке
  • Reuters

«Пока игры, матчи через день, пользоваться неограниченными возможностями Нью-Йорка практически нет никаких шансов. Если тебе на хоккей не всё равно, то ты отдыхаешь, готовишься. Я между играми провожу свой день в основном на диване. Максимум — выхожу с собакой погулять и пообедать в ресторане. Хорошо, что здесь на любой вкус еда, можно найти какую угодно кухню. А в остальном моя рутина не так и отличается от Чикаго или Коламбуса. Ты, как робот: ешь, спишь и играешь. Свободное время бывает, только когда приезжаешь перед сезоном за месяц до сборов. Хотя из-за поиска жилья и переезда я и тогда мало что успел сделать интересного», — цитирует 28-летнего хоккеиста русскоязычный сайт НХЛ. 

Панарин проводит свой первый сезон в «Рейнджерс». В текущем сезоне россиянин впервые в карьере получил вызов на матч звёзд НХЛ.

Ранее сообщалось, что четыре очка Панарина не помогли «Рейнджерс» уйти от поражения в матче с «Эдмонтоном».

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