Медведев назвал условие, при котором Семак сохранит пост главного тренера «Зенита»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что наставник команды Сергей Семак продолжит работу с коллективом, если клуб завоюет чемпионство.

«Как мы уже говорили, в зимнее окно переходов клуб не собирается никого продавать или приобретать. Это же касается и главного тренера. Я думаю, если чемпионство нами будет достигнуто, то и Сергей Богданович продолжит свою работу», — сказал Медведев в эфире «Радио «Зенит».

После 19 туров Российской премьер-лиги «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайших конкурентов на 10 очков.

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