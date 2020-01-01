Медведев назвал условие, при котором Семак сохранит пост главного тренера «Зенита»

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что наставник команды Сергей Семак продолжит работу с коллективом, если клуб завоюет чемпионство.
Медведев назвал условие, при котором Семак сохранит пост главного тренера «Зенита»
  • globallookpress.com

«Как мы уже говорили, в зимнее окно переходов клуб не собирается никого продавать или приобретать. Это же касается и главного тренера. Я думаю, если чемпионство нами будет достигнуто, то и Сергей Богданович продолжит свою работу», — сказал Медведев в эфире «Радио «Зенит».

После 19 туров Российской премьер-лиги «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайших конкурентов на 10 очков.

Ранее Радимов назвал Кокорина сильнейшим нападающим России.

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