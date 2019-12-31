Радимов назвал Кокорина сильнейшим нападающим России

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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов заявил, что если форвард основной команды Александр Кокорин начнёт играть, то забьёт в весенней части чемпионата больше голов, чем любой другой нападающий Российской премьер-лиги (РПЛ).
Радимов назвал Кокорина сильнейшим нападающим России
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Я видел два матча товарищеских и тренировки с участием Кокорина. Так вот, Александр усилит «Зенит» и станет сильнейшим нападающим в России. Так мне кажется. Я могу ошибаться, как и любой другой. Но на данный момент считаю, что это сильнейший форвард России, если начнёт играть. Более того, я даже готов поспорить: по весенней части чемпионата Кокорин забьёт больше голов, чем любой другой игрок. Если кто-то готов предложить мне противоположное пари, я готов принять его», — цитирует Радимова sport-weekend.

17 сентября Кокорин покинул колонию общего режима в Белгородской области по условно-досрочному освобождению. Футболист отбывал наказание за участие в серии потасовок в Москве.

Ранее сообщалось, что Дзюба второй год подряд признан лучшим футболистом России.

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